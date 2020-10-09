صحيفة: مالطا نظمت لقاء بين الأطراف الليبية من أجل التوصل لحل للأزمة

كشفت صحيفة “مالطا تايمز” أن وزير الخارجية المالطي، إيفارست بارتولو، نظم لقاء بين السياسيين الليبيين في العاصمة فاليتا من أجل التوصل لحل للأزمة الليبية.

وأوضحت الصحيفة أن بارتولو طالب السياسيين الليبيين بالعمل معا والتسامح وبناء الوحدة الوطنية بنفس التصميم الذي يحتاجونه لإعادة بناء المطارات ومحطات الكهرباء وخدمات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس والمنازل التي دمرتها الحرب.

وأضافت الصحيفة أن بارتولو أعرب عن أمله باستثمار ليبيا ثروة البلاد لصالح الجميع، مطالبا أن تكون أي مبادرة للسلام والاستقرار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة .

وقالت الصحيفة أن بارتولو أكد على عدم اتخاذ أي مبادرات من شأنها تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بارتولو أكد أن مالطا تحاول أن تقوم بدور من أجل مساعدة الليبيين التوصل لحل للأزمة الليبية، موضحا أن الليبيين والمالطيين بحاجة لبعضهم البعض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24