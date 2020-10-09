عودة مصفاة طبرق لكامل طاقتها التكريرية بـ20 ألف برميل

عادت مصفاة طبرق لكامل طاقتها التكريرية 100% بـ20 ألف برميل الجمعة، بعد رسو الناقلة ARIN على رصيف شركة البريقة في مدينة طبرق لشحن 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل أحد منتجات مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط.

جاء ذلك في تصريحات رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط، فضل الله احتيتة، الجمعة.

وأضاف أحتيتة، انه بعودة مصفاة طبرق لكامل طاقتها الإنتاجية ستساهم مساهمة كبيرة في حل الكثير من المختنقات في نقص وقود الديزل، وغيرها من المنتجات في السوق المحلية.

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