وزير الدفاع الإيطالي: ليبيا أولوية إستراتيجية لروما ويجب أن تكون موحدة وذات سيادة

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني التزام بلاده تجاه ليبيا من خلال دعم جهود تحقيق الاستقرار فيها.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة عقب لقائه مع نظيره التركي خلوصي أكار: “ليبيا أولوية إستراتيجية لإيطاليا ونأمل في توطيد وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية، بما في مصلحة الشعب الليبي من أجل ليبيا التي يجب أن تكون موحدة وذات سيادة”.

وأوضح جويريني أنه ناقش مع أكار الاتفاق المحتمل لأنشطة الدعم للقوات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وذلك في إشارة خاصة إلى أنشطة إزالة الألغام والتدريب وتطوير القدرات الصحية العسكرية، وفقاً لما نقلتة وكالة” نوفا” الإيطالية.

واستقبل الوزير الإيطالي نظيره التركي في روما، حيث ناقش الجانبان ملفات مختلفة من بينها ليبيا والشرق المتوسط ​​وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.