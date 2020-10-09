الرعيض: تقاسم العوائد النفطية لن يسهم في تنمية الأقاليم الليبية

نفى عضو مجلس النواب المقاطع، محمد الرعيض، أن يكون رفض قادة المليشيات المسلحة لـ”اتفاق النفط”، لرغبتها في استمرار تمتعها بكامل عوائد النفط الليبي، على حد زعمه.

وقال الرعيض، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “اتفاق النفط” لا يعترف به أحد سوى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق فقط، واصفا إياه باجتهادات شخصية من جانب معيتيق أراد به أن يأتي بموقف جديد لا أكثر، على حد زعمه.

وادعى أن الاتفاق يعمل على توظيف عوائد النفط لسداد ديون المنطقة الشرقية، وأن هذا الأمر لا يجب أن يكون مقايضة بأن يفتح النفط مقابل تسديد الديون.

وزعم النائب المقاطع لمجلس النواب في طبرق أن ديون المنطقة الشرقية تقدر بـ50 مليار دينار، وتابع مزاعمه: “يجب أن يعرف الجميع متى وكيف أنفقت، ليتم بالنهاية اعتبارها ضمن الدين العام المحلي، الذي سيسدد من العوائد”.

كما ادعى الرعيض أن الحديث حول كون تقاسم العوائد النفطية سيسهم في دعم مشاريع التنمية بالأقاليم الثلاثة هو حديث محل نقد، وزعم أن حصيلة عوائده خلال الأعوام السابقة لم تزد على 24 مليار دولار، فيما تجاوزت الميزانية العامة للدولة حاجز 30 مليار دولار، وهذا يعني أن التنمية شبه متوقفة بكامل البلاد لعدم وجود أموال، على حد قوله.