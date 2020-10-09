مسؤول الصيانة بحقل أبو الطفل: الصيانات الوقائية لآبار النفط تجري وفق الخطة الموضوعة

قال أحمد إرزام منسق الصيانة بحقل أبوالطفل، بشركة مليته للنفط والغاز، إن فريق صيانة الأبار المكون من مختصى قسم الميكانيكا وقسم الآلات الدقيقة، بأجراء الصيانة الوقائية المخططة لأبار النفط بشكل يومي حسب الخطة الموضوعة من قسم التخطيط.

وأضاف إرزام، في لقاءه بالمكتب الإعلامي للشركة، أن هناك فريق من قسم الكهرباء والآلات الدقيقة والميكانيكا يقوم بأعمال الصيانة داخل مركز الزيت Oil Center وهى المحطة الرئيسية لفصل النفط، ويقوم هذا الفريق باختبار جاهزية جميع الصمامات واتخاذ كافة الاجراءات التصحيحية لضمان ذلك، وايضاً يقوم الفريق الفنى بصيانة بعض فواصل الزيت والتأكد من جاهزيتها، والتأكد من نظام المراقبة ( DCS ) واختبارها ووضعها في جاهزية تامة استعداداً لاستئناف الإنتاج.

وتابع، يوجد فريق صيانة مختص بأعمال تجهيز محطات توليد الطاقة وضمان جاهزية الوحدات لتوليد الطاقة المطلوبة لتشغيل الحقل، كما توجهه بالشكر لفريق الصيانة بالحقل بكافة أقسامه لما يبذلونه فى جهد فى سبيل المحافظة على معدات واصول الحقل وضمان التشغيل الآمن للحقل بفضل الله عز وجل وبجهد مستخدمى الحقل.