الشركة العامة للكهرباء: دخول المحطة الأولى الخمس للتشغيل اليوم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تواصل أعمال الصيانة على خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف والتي تنفذ بواسطة كوادر شركة المشروعات الكهربائية وتحت إشراف إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية.

وأوضحت الشركة، أن علمية الصيانة ستساهم في نقل الطاقة من محطات التوليد إلى مراكز الاحمال بطرابلس وشرق طرابلس بعد الانتهاء منها ومد الأسلاك خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي وقت سابق، أفادت الشركة العامة للكهرباء، دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي، وأن عملية التشغيل ستتم اليوم السبت، بعد الانتهاء من التجارب التشغيلية سيتم تحميل الوحدة بكامل قدرتها 260 ميجاوات، مما سيساهم هذا العمل في تخفيف المعاناة على المواطنين.

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