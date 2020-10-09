الوضع الوبائي ببلدية الخمس: 1139 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

سجّلت بلدية الخمس، 1139 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخل البلدية، مع دخول 169حالة إصابة مؤكدة وحالات إشتباه إلى مراكز العزل بالبلدية.
وأوضحت البلدية، في بيانها للوضع الوبائي داخل الخمس، خروج 114 حالة، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها الصحي وثماتلت للشفاء، ويوجد بالمركزين 14 حالة في أقسام الإيواء، ولا وجود لأي حالات بقسم العناية.
وأشارت بلدية الخمس، إلى تسجيلها 30 حالة بالمركزين و16حالة خارج مراكز العزل.
وأضافت البلدية، أن الكشف ما زال مستمرا بالمركز 1 بالعيادات المجمعة “مصحة الشريف سابقا”، ومركز الكشف 2 بعيادة ليبيا “عيادة امحمد بن إبراهيم”، لتقديم الخدمات للمرضى، وفرز الحالات وأخذ العينات، وأوضحت أنها قامت بزيادة عدد أسرّة استقبال حالات الاشتباه و الكشف لتصل إلى 10 أسرة في كل مركز كشف.
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