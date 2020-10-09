الوضع الوبائي ببلدية الخمس: 1139 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

سجّلت بلدية الخمس، 1139 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخل البلدية، مع دخول 169حالة إصابة مؤكدة وحالات إشتباه إلى مراكز العزل بالبلدية.

وأوضحت البلدية، في بيانها للوضع الوبائي داخل الخمس، خروج 114 حالة، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها الصحي وثماتلت للشفاء، ويوجد بالمركزين 14 حالة في أقسام الإيواء، ولا وجود لأي حالات بقسم العناية.

وأشارت بلدية الخمس، إلى تسجيلها 30 حالة بالمركزين و16حالة خارج مراكز العزل.

وأضافت البلدية، أن الكشف ما زال مستمرا بالمركز 1 بالعيادات المجمعة “مصحة الشريف سابقا”، ومركز الكشف 2 بعيادة ليبيا “عيادة امحمد بن إبراهيم”، لتقديم الخدمات للمرضى، وفرز الحالات وأخذ العينات، وأوضحت أنها قامت بزيادة عدد أسرّة استقبال حالات الاشتباه و الكشف لتصل إلى 10 أسرة في كل مركز كشف.

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