بلدية البريقة تطالب المواطنين بتسجيل أسمائهم في مشروع منحة الزوجة والأبناء حتى 20 أكتوبر

التقى رئيس اللجنة الفرعية لبلدية البريقة، هشام امبيلع، مع رئيس اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة و والأبناء محسن بوسنية، لبحث تقديم بعض الملاحظات والاستفسارات حول مرحلة ما بعد التسجيل والحصر وأهمية الدقة فى التسجيل وإحالة كافة البيانات وسرعة إنجازها .

وبحسب إيجاز صحفى لبلدية البريقة، أثنى رئيس اللجنة العليا على أداء ونشاط فرع بلدية البريقة كونه من أوائل الفروع التي بادرت فى تنفيذ أدوات هذا الاستحقاق الأسري.

وأهابت اللجنة الفرعية لبلدية البريقة بالمواطنين ضرورة الإسراع بتقديم المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 20 أكتوبر الجاري لدى أحد مكاتب اللجنة الموزعة في نطاق البلدية مع أهمية كتابة أرقام الهواتف المتاحة حتى تسهل عملية التواصل .