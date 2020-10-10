“العامة للكهرباء” تحذر المواطنين من صفحات وهمية تنتحل اسم الشركة لتضليل الرأي العام

حذرت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين من الانجرار وراء الصفحات الممولة والوهمية التي تنتحل أسم وشعار الشركة وتدعي بأنها تابعة للشركة فرع الشرقية .

وقالت الشركة في إيجاز صحفى، اليوم السبت، لوحظ مؤخراً تزايد نشاط هذه الصفحات وتقوم بنشر أخبار كاذبة على مدار الساعة والهدف منها تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة، الشركة العامة للكهرباء غير مسؤولة عن ما ينشر في هذه الصفحات الوهمية وليس لديها إلا هذه الصفحة الخاصة بأخبار الشركة في المنطقة الشرقية ولا يعتد بسواها من أخبار ، أو أي تصريحات إعلامية للقنوات إلا عن طريق لجنتها الإعلامية .