السعيدي: الإخوان والمليشيات يستميتون لإفساد المشهد الليبي

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن الدين المحلي يكون للدولة الليبية وليس الشرق وحده أو الجيش الليبي كما يزعم البعض، مذكرا بأن هناك ديونا لطرابلس والغرب عموما تقدر بأكثر من 60 مليار دينار ليبي سيتم تضمينها بالدين المحلي للدولة.

وأوضح السعيدي لـ”الشرق الأوسط” أمس الجمعة، أن تدبير أغلب الاحتياجات والنفقات العامة بالشرق كان خلال السنوات السابقة عن طريق الاستدانة من المصارف، وهو ما ينفي الحصول على أموال من عوائد النفط.

وحذر النائب البرلماني مما وصفه بمناورات التيار الإخواني الذي يستميت لإفساد المشهد دائما مع اللحظة الأخيرة، وأعرب عن تفاؤله بصمود الاتفاق حتى اللحظات الراهنة.

واختتم السعيدي تصريحاته قائلا: “نعم الإخوان وقيادات التشكيلات الغسكرية يستميتون لإفساد المشهد لكنهم لا يملكون تحقيق ذلك في ظل ما يصدر من توجيهات دولية بضرورة تفكيك المليشيات، فضلا عن عدم تحرك حليفتهم تركيا إلا بإذن أمريكا التي لم تبد اعتراضا على اتفاق النفط بل أصدرت سفارتها بليبيا بيانا أعربت فيه عنشعورها بالارتياح بعد تنفيذه”.