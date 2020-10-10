وزير خارجية إيطاليا: قمنا بتفعيل جميع القنوات الدولية لإعادة صيادينا من ليبيا

وجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو رسالة إلى الرأي العام في بلاده لتهدئته على خلفية أزمة الصيادين الإيطاليين في ليبيا.

وقال دي مايو في منشور على “فيسبوك”، أمس الجمعة، “إننا نواصل العمل ليل نهار، وفي هذه الساعات نركز جهودنا على أبناء وطننا المحتجزين في ليبيا”.

وأضاف الوزير الإيطالي: “قمنا بتفعيل جميع القنوات الدولية، ونعمل بصمت وثقة كما هو مطلوب في هذه المواقف لتحقيق أفضل نتيجة”، متابعا: “أقصى التزام لبلادنا، فلتحيا إيطاليا دائما”.

واحتجزت البحرية الليبية منذ مطلع سبتمبر الماضي، 18 صيادا (بينهم 8 إيطاليين وآخرون من جنسيات مختلفة)، كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأكدت رئاسة الوزراء الإيطالية في وقت سابق خلال لقاء مع بعض أفراد عائلات الصيادين بالعاصمة روما، التزامها بإيجاد حل إيجابي للقضية.

وبدوره، أعلن مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن الصيادين المحتجزين في بنغازي سيعرضون على النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية.

وقال المحجوب، في مقابلة مع القناة الإيطالية الرابعة الخاصة في وقت سابق، إن البحارة “بحالة صحية ممتازة وهم في سجن بنغازي ومن المعروف أننا نعتني بسجنائنا، لديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام لحقوق الإنسان، وعلمت أنه أتيحت لهم فرصة الاتصال بأفراد عائلاتهم”، وأردف “هم بالطبع قيد التحقيق، لكن لن يحدث لهم شيء خارج الإجراءات القانونية”.

وأضاف: “أريد أن أوضح أننا لا نعتقل أحدا إلا إذا انتهك القانون، وقد انتهك البحارة الإيطاليون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، والحقيقة التي يجب يعرفها الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة”.