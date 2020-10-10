بالفيديو: إقفال مخبز في حي الأندس لمخالفته الإجراءات الصحية

رصد مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، في منطقة حي الأندلس بطرابلس، مخالفات بـ”مخبز النعمة”، واصفا إياها بأنها أصبحت أمرا اعتياديا من قِبل ضِعاف النفوس.

وأوضح المكتب، أن جولته التفتيشية، كانت برفقة الحرس البلدي بالمنطقة، وأنه قام بتسجيل المخالفات التالية داخل المخبز:

– عدم وجود شهادات صحيه لعاملين

– عدم ارتداء الزي الرسمي لعاملين

– النظافة العامة داخل المخبز رديئة

– الاضاءة والتهوية رديئة

– عدم وجود غربال كهربائي

– طرق التخلص من قمامة رديئة

– وجود برنامج مكافحة الآفات وبرنامج الامن والسلامة

وأعلن المكتب، أنه قام باتخاذ إجراءات حيال المخبز، بإحالة حالته للنيابة العامة والحرس البلدي، من حيث الإجراء الضبطي.

وأضاف مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، أن الخطأ يقع على الجهات المسؤولة بمنح التراخيص وأذونات المزاولة، دون الكشف أو التفتيش.

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