عقوب يدعو مراكز العزل للاستعداد لحدوث موجة جديدة لكورونا

وجّه وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، تعليماته المباشرة بتشكيل لجنة فنية تتولى المرور على مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات، للتأكد من حالة الجهوزية الكاملة لمواجهة حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، تزامنا مع فتح الأجواء أمام الرحلات الدولية عبر المطارات الليبية.

وأكد عقوب، على كافة مديري مراكز العزل السريري بالبلديات، بضرورة وضع إمكانيات لعلاج مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مطالبا بمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.

وطالب وزير الصحة، كافة رؤساء اللجان الاستشارية الطبية بالبلديات بوضع خطة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا من خلال الاستفادة بخبرات الأطقم الطبية بكافة المستشفيات المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى الفيروس وبروتوكولات العلاج المستخدمة على أن تكون هناك منصة، تشرف عليها وزارة الصحة مع تأهيل الأطقم الطبية التي لم تشارك بعلاج مصابي كورونا لإيجاد صف ثاني وثالث من الكوادر الطبية لمواجهة أي احتمالات بحدوث موجة ثانية من الإصابات.

وأشاد عقوب، بالجهود التي وصفها بالضخمة التي تبذلها مراكز العزل السريري الطبي ممثلة فى الأطقم الطبية والعاملين بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحة.

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