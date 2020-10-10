“خاص”.. “وال” ترصد تعايش أهالي بنغازي مع فيروس “كوفيد – 19”

بنغازي 10 أكتوبر 2020 (وال) يوجّه فيروس كورونا هذه الفترة، ضربة عنيفة للبشرية بشكل كبير لم تعهدها من قبل ، على الصّعيد النفسي والمادي ، على الرغم من صعوبة الموقف لم تغفل دول العالم عن توجيه شعوبها؛ كيفية التعايش مع فيروس كورونا.

فيروس كورونا مد شره واجتاح ليبيا، ولم تتأخر وكالة الأنباء الليبية في تغطية هذا الحدث من جميع الزوايا ولهذا فقد تواصلت مع عضو في إدارة عمليات الطوارئ التابعة للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء فيروس كورونا الأستاذ ” تامرالفايدي”.

يوضح “الفايدي” طريقة تعامل الناس مع هذه الجائحة قائلا : “كان صعب أو شبه مستحيل أن يلتزم الناس ويقتنعوا بشروط الحماية الشخصية مثل الكمامة و التباعد الاجتماعي، و عدم السلام باليد، حتى مع أول حالة ” بن سعود ” بل وصل بهم الأمر الادعاء بأن الأمر كذبة عالمية، ولكن بعد الإعلان عن حالات الوفاة أصبح هناك نوع من الالتزام”.

وتابع الفايدي: “نلاحظ في الأيام الماضية؛ انتشار ارتداء الكمامات بين الناس عند الذهاب للتسوق، وحاليًا انتشر الذعر بين الناس، حيث أصبحوا يرتدون الأقنعة الوقائية عند تحركهم لأي مكان”.

ويُشر الفايدي إلى أنه إلى الآن؛ لم يتم ااكتشاف لقاح علاجي لفيروس كورونا، وأن الأرقام الصادرة في بنغازي أرقام حقيقية وموثقة بالأسماء، وهناك تفاصيل تخص المرضى و موجودة بالإرشيف.

وتطرق الفايدي إلى أن مسؤولة الصحة العالمية إليزابيث، أشادت عند زيارتها بمكتب إدارة عمليات الطوارئ الفترة الماضية وبعمل إدارة عمليات الطوارئ.

واختتم الفايدي حديثه قائلا: “التعقيم مستمر من إدارة المركز في الأقسام و المكاتب و الممرات، ولكن الالتزام الحقيقي يجب أن يأتي من الفرد نفسه”.

التعايش مع الفيروس

قالت المواطنة (س/م) “: “في البداية كان الأمر عادي، وظن البعض أنهم محصنين من المرض، ، حتى باتت الحالات في إزدياد، مابين إصابات ووفيات، وأصبح الجميع يتوخى الحذر، ويبتعد عن أي تجمعات ؛ كالمآتم والأفراح ، والمناسبات الاجتماعية المختلفة، وحاليا نكتفي بتقديم واجب العزاء، أو التهنئة، أو السؤال بواسطة الهاتف، وذلك حرصا على أنفسنا وغيرنا”.

وبدورها؛ تقول المواطنة “حليمة علي “: “في البداية التزمت أنا وعائلتي بارتداء الكمامات، واستعمال الكحول، ولكن مع مرور الوقت شعرنا بالملل وبالضيق ولم نعد نرتدي الكمامة”.

من جهتها، ترى المواطنة “أسماء محمد” إنها وعائلتها منذ إعلان الجهات المسؤولة، عن انتشار فيروس كورونا في البلاد، لم يتخدوا أي إجراءات احترازية بالخصوص، ونفسيًا لم يصدقوا حقيقة وجود فيروس كورونا، رغم أن كل المعطيات تُؤكد انتشار الفيروس في البلاد غير أنهم غير قاديرين على مواكبة الأحداث الصحية الجارية. (وال ـ بنغازي) م ن

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