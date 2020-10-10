آراء المواطنين في بنغازي بعد ازدياد حالات الإصابة بكورونا

وصف عضو في إدارة عمليات الطوارئ التابعة للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء فيروس كورونا الأستاذ، تامرالفايدي، طريقة تعامل الناس مع الجائحة في بنغازي، بأنها صعبة أو شبه مستحيلة.

وأوضح الفايدي، لوكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”، بقوله: “كان صعب أو شبه مستحيل أن يلتزم الناس ويقتنعوا بشروط الحماية الشخصية مثل الكمامة و التباعد الاجتماعي، و عدم السلام باليد، حتى مع أول حالة ” بن سعود ” بل وصل بهم الأمر الادعاء بأن الأمر كذبة عالمية، ولكن بعد الإعلان عن حالات الوفاة أصبح هناك نوع من الالتزام”.

وأشار الأستاذ تامر الفايدي: “نلاحظ في الأيام الماضية؛ انتشار ارتداء الكمامات بين الناس عند الذهاب للتسوق، وحاليًا انتشر الذعر بين الناس، حيث أصبحوا يرتدون الأقنعة الوقائية عند تحركهم لأي مكان”.

وأكد عضو اللجنة الاستشارية، أن الأرقام الصادرة للإصابات في بنغازي، حقيقية وموثقة بالأسماء وهناك تفاصيل تخصّ المرضى، وموجودة بالإرشيف.

ولفت الفايدي، أن مسؤولة الصحة العالمية إليزابيث، أشادت عند زيارتها بمكتب إدارة عمليات الطوارئ الفترة الماضية وبعمل إدارة عمليات الطوارئ.

وختم حديثه للوكالة الليبية للأنباء في بنغازي، ضمن تغطيتها للوباء بالمدينة: “التعقيم مستمر من إدارة المركز في الأقسام و المكاتب و الممرات، ولكن الالتزام الحقيقي يجب أن يأتي من الفرد نفسه”.

وعن رأي المواطنين في بنغازي، أوضحت المواطنة “س/م”، للوكالة: “في البداية كان الأمر عادي، وظن البعض أنهم محصنين من المرض، ، حتى باتت الحالات في إزدياد، مابين إصابات ووفيات، وأصبح الجميع يتوخى الحذر، ويبتعد عن أي تجمعات ؛ كالمآتم والأفراح ، والمناسبات الاجتماعية المختلفة، وحاليا نكتفي بتقديم واجب العزاء، أو التهنئة، أو السؤال بواسطة الهاتف، وذلك حرصا على أنفسنا وغيرنا”.

وأشارت مواطنة أخرى، “حليمة”: “في البداية التزمت أنا وعائلتي بارتداء الكمامات، واستعمال الكحول، ولكن مع مرور الوقت شعرنا بالملل وبالضيق ولم نعد نرتدي الكمامة”.

ورأت المواطنة “أسماء محمد”، “إنها وعائلتها منذ إعلان الجهات المسؤولة، عن انتشار فيروس كورونا في البلاد، لم يتخدوا أي إجراءات احترازية بالخصوص، ونفسيًا لم يصدقوا حقيقة وجود فيروس كورونا، رغم أن كل المعطيات تُؤكد انتشار الفيروس في البلاد غير أنهم غير قاديرين على مواكبة الأحداث الصحية الجارية”.

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