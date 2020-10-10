عقوب يحذر من موجة جديدة لكورونا ويدعو مراكز العزل للاستعداد

حذر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، تزامنا مع فتح الأجواء الليبية أمام الرحلات الدولية.

وأصدر عقوب تعليماته المباشرة بتشكيل لجنة فنية تتولى المرور على مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات، للتأكد من حالة الجهوزية الكاملة، مطالبا كافة مديري مراكز العزل السريري بالبلديات، بضرورة وضع إمكانيات لعلاج مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، داعيا لمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.

وطالب عقوب كافة رؤساء اللجان الاستشارية الطبية بالبلديات بوضع خطة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا من خلال الاستفادة بخبرات الأطقم الطبية بكافة المستشفيات المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى الفيروس وبروتوكولات العلاج المستخدمة على أن تكون هناك منصة، تشرف عليها وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وأشاد عقوب، بالجهود التي وصفها بالضخمة التي تبذلها مراكز العزل السريري الطبي ممثلة فى الأطقم الطبية والعاملين بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

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