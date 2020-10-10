داخلية الوفاق تعلن القبض على أحد المتهمين في قضايا الخطف والابتزاز

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن وحدة العمليات بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، من القبض على المدعو “أ، ع، ق” والمتهم في عدد من قضايا الخطف والابتزاز.

وأوضحت الوزارة، أنها اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الإختصاص لإستكمال باقي الإجراءات.

وفي وقت سابق، قام رئيس وحدة العمليات التابعة لفرع الادارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس، بجمع لأعضاء الوحدة وإعطاء محاضرة، شدّد فيها على ضرورة الضبط والربط والرفع من الحسّ الأمني وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه واحترام المواطنين والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، لإظهار المظهر الحسن لوزارة الداخلية.

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