دي مايو: نركز جهودنا الآن على تحرير الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الجمعة، أن كل الجهود الإيطالية تنصب حاليا على تحرير الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا منذ أكثر من شهر.

وقال دي مايو في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن بلاده تواصل العمل ليل نهار، وتركز جهودها في هذه الساعات على أبناء الوطن المحتجزين في ليبيا.

وأضاف دي مايو أن الحكومة الإيطالية قامت بتفعيل جميع القنوات الدولية وتعمل بصمت وثقة، كما هو مطلوب في هذه المواقف لتحقيق أفضل نتيجة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت إيطاليا على لسان دي مايو، إطلاق اثنين من مواطنيها اختُطفا في جنوب الصحراء الأفريقية.

هذا وتتزايد الضغوط على الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي من أجل التدخل لمعالجة قضية الصيادين الصقليين المحتجزين من قبل السلطات في مدينة بنغازي منذ مطلع الشهر الماضي.

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