سياسي إيطالي يطالب بإجراء قويّ لتحرير الصيادين في بنغازي

طالب، زعيم حزب “كانتييري بوبولاري”، الإيطالي والمتحالف مع حزب “فورتسا إيتاليا” المعارض، سافيريو رومانو، بضرورة اتخاذ إجراءات قوية لأجل تحرير صيادي “ماتزارا ديل فاللو” المحتجزين في بنغازي.

وأعلن رومانو عبر صفحته على الفيسبوك، “قررت أسر الصيادين الـ18 المحتجزين في ليبيا منذ الأول من سبتمبر الماضي، احتلال مقر بلدية ماتزارا ديل فاللو اعتبارًا من اليوم”، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

ونقل زعيم حزب “كانتييري بوبولاري” الإيطالي، عن أُسر الصيادين، “إن الهدف من هذه البادرة هو تحريك الحكومة لإيجاد حل لتحرير الصيادين”، المتهمين بتجاوز المياه الليبية ونقل مخدرات على متن زورقي الصيد”، متسائلين عن “ما يمنع الحكومة الإيطالية من أخذ هذا الأمر على محمل الجد؟”.

وطرح زعيم الحزب الإيطالي، سؤالا عن الجمعيات الحقوقية، بقوله: “أين الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان؟ ألا تريد أن تستيقظ؟ هل يمكننا الاستمرار بالمعاناة من الكسل؟ فلتتدخل الحكومة الإقليمية من خلال كل قناة اتصال أو بأفعال مثيرة”.

ودعا سافيريو رومانو إلى قطع “خط أنابيب (غرين ستريم)، لتفطن إيطاليا بأسرها الى هذا العار!”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية