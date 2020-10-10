بالصور.. تجهيزات مدرسة نموذجية في بنغازي

أعلنت بلدية بنغاوي تواصل أعمال تنفيذ مدرسة نموذجية مُتكاملة بجميع مرافقها بمنطقة الكويفية.

وحسب الصفحة الرسمية لبلدية بنغوي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تشمل المدرسة 10 فصول، وثلاثة معامل رئيسية، ومسرح كبير، ومكتبة، وملاعب كرة قدم وكرة يد وطائرة، و14 دورة مياه وغرفة حارس أمن .

وقال مدير مكتب المشروعات بالبلدية السيد /م. أسامة مصطفى الكزة خلال زيارة لموقع المشروع لمُتابعة إن «العمل يسير بِوتيرة جيده . يُشار بأن الشركة المنفذة هي شركة الفضل للمقاولات، بإشراف ومُتابعة مكتب المشروعات بالبلدية والاستشاري جهاز تنمية وتطوير المُدن».

يشار إلى أن هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي بهدف سد العجز في في المدارس التعليمية ،وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية بمنطقة الكويفية.

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