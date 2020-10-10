“فؤاد”: “حفتر” يخطط للسيطرة على “فزان” ونحن نضيع وقتنا في محادثات سياسية

هاجم محمد فؤاد الطبيب الليبي المقيم في روما، من سماهم “سياسيون الصدفة” في إشارة إلى حكومة “الوفاق” و”مجلس الدولة” الاستشاري.

قال “فؤاد” الذي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه محللاً سياسياً: “سياسيين الصدفة والعزة.. كنا نتوقع بعد المرحلة الأولى من الحرب التركيز حول ترتيب البيت الداخلى فى الغرب وترتيب القوات المسلحة والتمدد نحو الجنوب الرئة المهمة للبلد، فاذا بهم يتسابقون لإرضاء عقيلة والكل يعلم تمام المعرفة انه لاحل سياسى للازمة فى ليبيا” وفق قوله.

وكتب “فؤاد” على حسابه بموقع فيسبوك قائلاً: “حفتر ومن وراءه يفكرون فى كيفية السيطرة على فزان تماما وهولاء يضيعون أوقاتهم فى محادثات سياسية بدون فائدة” وفق تعبيره.