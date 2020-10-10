«المقري»: هل يعيد التاريخ مجدنا في إجلاء القواعد الأجنبية ونطرد الأتراك من «الوطية»؟

عبر عبدالله ميلاد المقري، المحلل السياسي، عن استنكاره من نقل تركيا شحنات جوية ضخمة في قاعدة عقبة بن نافع التي وصفها بأنها «قاعدة خلوصي التركي المحتلة حاليا».

وقال «المقري»، في تدوينة له عبر حسابه بفيسبوك: «وتقرع الحرب أبوابها بهذا التكدس من هذه الشحنات الجوية الضخمة التي حطت في قاعدة عقبة بن نافع سابقا قاعدة خلوصي التركي المحتلة حاليا».

وأضاف أن تركيا تستعد في قاعدة عقبة ابن نافع بنقل المعركة من كراباخ في القوقاز إلى تكثيف الوجود الحربي في غرب ليبيا وهو ما ينتظره العملاء جواسيسها».

وحث الليبيين على مجاهدة كل القواعد الأجنبية في ليبيا وطرها قائلا: «هل ينتظر الليبيون الأحرار أبناء المجاهدين الأبرار للمنازلة الوطنية التاريخية وهل يعيد التاريخ مجد الليبيين في إجلاء القواعد الاجنبية عن ارضهم الطاهرة».