ميناء الخمس البحري في انتظار سفينتين تجاريتين

يترقب ميناء الخمس بحسب التقرير اليومي للشركة الليبية للموانئ فرع الخمس؛ دخول سفينة نقل الحبوب “ماراكي” التابعة للوكيل الملاحي “شركة الأفق اللامع”، وعلى متنها 22,320 طنًا من القمح الصب.

كما تنتظر أرصفة الميناء رسو سفينة نقل الإسمنت “سالي ام” التابعة للوكيل الملاحي “الشرق”، وعلى متنها سبعة آلاف طن من الإسمنت المكيس.

وكان الميناء قد استقبل في الأيام الماضية عددا من السفن التجارية محملة ببضائع وسلع مختلفة من بينها السكر، والفوسفات الزراعي بالإضافة إلى حاويات لبضائع متنوعة ونحو 11 مقطورة من السيارات المستعملة.

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