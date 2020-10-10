موسكو: قلقون من التأخير في تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو من التأخير في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين، الجمعة: “الجهود الدولية لتقديم المساهمة الخارجية لليبيين في تجاوز عواقب الأزمة السياسية العسكرية المدمرة والدموية يجب أن تُنسق من قبل الأمم المتحدة بفعالية بهذا الصدد لا يمكن ألا يدعو للقلق التأخير غير المبرر في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بدلاً من غسان سلامة، الذي ترك منصبه في مارس/آذار من هذا العام”.

وكان الممثل الخاص السابق، غسان سلامة، أعلن في مارس عن تركه المنصب. وتم تعيين القائمة بأعمال الممثل الخاص في ليبيا المواطنة الأمريكية، ستيفاني وليامز.