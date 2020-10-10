رومانو: يجب اتخاذ إجراءات قوية لتحرير الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي

دعا رئيس حزب “كانتييري بوبولاري” الإيطالي، سافيريو رومانو، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لأجل تحرير الصيادين المحتجزين في بنغازي.

وأعلن رومانو، أن أسر الصيادين الـ18 المحتجزين في ليبيا منذ الأول من سبتمبر الماضي، قاموا باحتلال مقر بلدية “ماتزارا ديل فاللو”، بهدف تحريك الحكومة الإيطالية لإيجاد حل لتحرير الصيادين المتهمين بتجاوز المياه الليبية ونقل مخدرات على متن زورقي الصيد.

وتساءل رومانو عن دور الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، مطالبا بتدخل الحكومة الإقليمية من خلال كل قناة اتصال أو بأفعال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24