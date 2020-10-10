«تعليم الوفاق» تستعد لافتتاح مصنع الزي المدرسي

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق عن الاستعدادات الأخيرة للاحتفال الرسمي بافتتاح مصنع الزي المدرسي.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن مصنع الزي المدرسي هو أحد المشاريع الاستثمارية التي أقرها مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي التابع لمراقبة تعليم الخمس.

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وتنص لائحة الصندوق على السماح للجنة الادارة بالدخول في مشاريع استثمارية مختلفة بهدف تنمية أرصدة الصندوق بما يعود بالنفع على منتسبي الصندوق، وفق الوزارة.

وأنشأت العديد من مراقبات التعليم هذا الصندوق الذي نص عليه قانون العمل رقم 12 لعام 2010م ولم يجر تفعيله حتى العام 2017م، حسب الوزارة، التي أشارت إلى أنها عملت منذ ذلك العام على تبني استحداث هذا الصندوق الاجتماعي الخدمي لمعلمي كل مراقبات التعليم، وجهزت مسودة لائحة موحدة للصندوق وعممتها على جميع المراقبات.

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