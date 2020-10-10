مظاهرات في «تل أبيب» بالعلم التركي لدعم أنقرة وباكو في حربهما ضد أرمينيا

نظم عشرات الأشخاص في «إسرائيل» مظاهرات داعمة لأذربيجان وتركيا في حربهما ضد أرمينيا، وذلك بالتزامن مع الكشف عن الدعم «الإسرائيلي» لتركيا وأذربيجان بالأسلحة المستخدمة في حرب كاراباخ، وذلك وفقا لصحيفة «تركيا الآن».

وكان الجنرال التركي المتقاعد، توركار أرتورك، قد انتقد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» الدعم «الإسرائيلي» لتركيا وأذربيجان، خاصة بعد تأكيد أردوغان في كل المحافل الدولية عداءه الشديد لإسرائيل، وقال إن الحقيقة لا تعكس ذلك أبدًا.

جدير بالذكر أن أذربيجان قد استخدمت طائرات مسيرة مصنعة في إسرائيل على نطاق واسع لإحداث الدمار الكبير في صفوف أفراد ومعدات الجيش الأرميني، ما يظهر التفوق الأذري الكبير أمام أرمينيا.

وأجرى حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، حوارًا صحفيًا مع موقع «تايمز أوف إسرائيل» بعد أيام قلائل من اندلاع الحرب، وقال في لهجة احتفائية: «إن إسرائيل تدعم أذربيجان بـ60 % من ترسانتها من الأسلحة».

كما قال في حوار لاحق مع موقع الأخبار الإسرائيلي «والا»: «أذربيجان استخدمت بعض الدرونز الإسرائيلية في القتال الدائر حول ناغورني كاراباخ… نحن لدينا واحدة من أقوى طائرات الدرونز في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تلك المصنعة في تل أبيب، خاصة من نوع (كاميكاز) (هاروب)، التي أثبتت فعاليتها الفائقة في ميدان المعركة».