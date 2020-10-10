شركة البريقة: نستعد لتزويد الجنوب بالوقود بعد التنسيق بين الجهات الأمنية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استعدادها لتزويد المنطقة الجنوبية بالوقود، في حال توفر الامن والتنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدفي مستودع مصراتة النفطي،من اجل وضع خطة مدروسة لتزويد بلديات ومناطق الجنوب بالكامل بالمشتقات النفطية كالوقود بنوعيه وغاز الطهي.

وقال مندوب المنطقة الأمنية مصراتة،الذى شارك في الاجتماع،ان الترتيبات الأمنية سيتم التنسيق فيها مع الجهات الأمنية المختلفة لضمان سلامة السائقين والشاحنات لاستئناف عمليات نقل الوقود الى المناطق الجنوبية .