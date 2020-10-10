سياسي إيطالي: يلزم اتخاذ إجراءات قوية لتحرير الصيادين المحتجزين ببنغازي

قال سافيريو رومانو، زعيم حزب (كانتييري بوبولاري)، إنه يلزم اتخاذ إجراءات قوية لأجل تحرير الصيادين المحتجزين في بنغازي.

وكتب زعيم الحزب المتحالف مع حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، على (فيسبوك): “قررت أسر الصيادين الـ18 المحتجزين في ليبيا منذ الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، احتلال مقر بلدية ماتزارا ديل فاللو اعتبارًا من اليوم” بحسب وكالة آكي.

ونقل سافيريو عن أُسر الصيادين، قولها “إن الهدف من هذه البادرة هو تحريك الحكومة لإيجاد حل لتحرير الصيادين”، المتهمين بتجاوز المياه الليبية ونقل مخدرات على متن زورقي الصيد”، متسائلين عن “ما يمنع الحكومة الإيطالية من أخذ هذا الأمر على محمل الجد؟”.

وتابع: “أين الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان؟ ألا تريد أن تستيقظ؟ هل يمكننا الاستمرار بالمعاناة من الكسل؟ فلتتدخل الحكومة الإقليمية من خلال كل قناة اتصال أو بأفعال مثيرة”. واختتم بالقول “فلتقطع خط أنابيب (غرين ستريم)، لتفطن إيطاليا بأسرها الى هذا العار”.