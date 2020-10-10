بالصور.. مؤسسة أهلية تُدمج الأطفال في برنامج لتشجير الجبل الأخضر

نظم نادي “الليجو”، وهو أحد الأندية الثقافية التعليمية للأطفال بمدينة البيضاء، يومًا علميًا لتوعية الأطفال بأهمية الشجرة والغطاء النباتي، دعمًا لحملة “أنقذوا الجبل الأخضر من التصحر”، التي نظمها عدد من النشطاء والأكاديميين بالجبل الأخضر عبر “الفيس بوك”، للتوعية والتنبيه بالخطر الذي يهدد الغطاء النباتي بالمنطقة.

وتضمن اليوم العلمي، الذي رعاه مشتل الأوركيد، انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية؛ تدريبًا قدمته عضو هيئة التدريس بجامعة عمر المختار والمتخصصة في تنمية الغابات الدكتورة زكية خليفة.

وشمل شقًا نظريًا لتعريف الأطفال بأهمية النباتات والأشجار ودورها في الحفاظ على النظام البيئي والمناخ ودور الإنسان في حمايتها، وشقًا عمليًا قام الأطفال خلاله بالزراعة بشكل عملي ومتابعة رعاية النبتة في البيت، حيث عاد كل منهم بما قام بزراعته بنفسه في المشتل.

وفي تصريح لـ 218، قالت مديرة النادي عُلا هاشم إن النادي يركز في أنشطته على تنمية قدرات الأطفال وتشجيع التفكير الناقد لديهم.

وأضافت أن النادي يعتبر الأنشطة التثقيفية والعلمية جزءًا مكملاً من العملية التعليمية، كما أشادت بدعم الجهات المعنية المتمثلة في مشتل الأوردكيد، وعضو هيئة التدريس بالجامعة التي قدمت التدري.

وأردفت: هذا يؤكد أن مبادرة حماية الجبل الأخضر من التصحر مسؤولية الجميع.

وفي نهاية التدريب؛ نبهت عضو هيئة التدريس إلى ضرورة حماية الغطاء النباتي، وتشجيع مثل هذه المبادرات؛ لتنشئة جيل واع بأهمية الأشجار والغطاء النباتي.

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