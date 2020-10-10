حملة نظافة عامة في شحات استعدادًا لفصل الشتاء

أخبار ليبيا24

دشنت بلدية شحات في شرق ليبيا، الجمعة، حملة نظافة عامة في إطار الاستعداد لفصل الشتاء اشتملت على تنظيف غرف صرف مياه الأمطار، وذلك من خلال متابعة مكتب الأشغال العامة وبإشراف مكتب المياه والصرف الصحي.

وشهدت شحات الواقعة بالجبل الأخضر، في السنوات الماضية هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في غرق كثير من الأحياء والمنازل، بسبب البناء العشوائي على الغرف الرئيسية لتصريف مياه الأمطار والعبارات.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية شحات؛ فقد شدد عميد بلدية شحات، حسين محمود، على ضرورة تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار، مناشدًا أهالي المدينة عم رمى مخلفات البناء والقمامة والعبث بأغطية غرف تصريف مياه الأمطار وتحمل المسؤولية الأخلاقية المترتبة على ذلك.

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