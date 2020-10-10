ليبيا الان

“إيريني” تفتش سفينة مشبوهة قبالة ليبيا.. (صور)

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت العملية البحرية “إيريني” تنشر صورة لعمليات تفتيش أجراها طاقم فرقاطة يونانية لإحدى السفن، في إطار عملها على مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت العملية البحرية الأوروبية، المكلّفة بتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وجمع معلومات استخباراتية حول منتهكي القرار؛ قد وصلت مطلع شهر سبتمبر الماضي إلى قدرتها التشغيلية الكاملة بوصول الفرقاطة اليونانية HS Limnos.

وتمتلك عملية “إيريني” ثلاث سفن بحرية مقدّمة من إيطاليا، ألمانيا واليونان، وأربع طائرات في الدعم المباشر، مقدمة من :لوكسمبورغ، بولندا، فرنسا واليونان: وطائرة بدون طيار قدمتها:إيطاليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك