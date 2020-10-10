“إيريني” تفتش سفينة مشبوهة قبالة ليبيا.. (صور)

نشرت العملية البحرية “إيريني” تنشر صورة لعمليات تفتيش أجراها طاقم فرقاطة يونانية لإحدى السفن، في إطار عملها على مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت العملية البحرية الأوروبية، المكلّفة بتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وجمع معلومات استخباراتية حول منتهكي القرار؛ قد وصلت مطلع شهر سبتمبر الماضي إلى قدرتها التشغيلية الكاملة بوصول الفرقاطة اليونانية HS Limnos.

وتمتلك عملية “إيريني” ثلاث سفن بحرية مقدّمة من إيطاليا، ألمانيا واليونان، وأربع طائرات في الدعم المباشر، مقدمة من :لوكسمبورغ، بولندا، فرنسا واليونان: وطائرة بدون طيار قدمتها:إيطاليا.

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