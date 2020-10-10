هذا ما قاله السفير الأمريكي بشأن مشاوراته في أنقرة

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه أجرى مناقشات في أنقرة تبرز الحاجة لوقف إطلاق لنار.

وبينت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن نورلاند أشار لإجراء مناقشات جيدة في أنقرة “تؤكد الدعم التركي لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وتبرز الحاجة إلى تعزيز وقف إطلاق النار الفعلي”.

وأدى السفير الأمريكي الأربعاء زيارة إلى أنقرة للتشاور مع المسؤولين الأتراك حول موضوع حل الأزمة الليبية، وفق ما أوردت سفارة الولايات المتحدة في طرابلس.

وجاء في بيان أصدرته السفارة أن نورلاند تشاور مع كبار المسؤولين الأتراك “حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها”.