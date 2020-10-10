«قشوط»: نظام «القذافي» الاشتراكي هو سبب خسائر حكومتنا الاقتصادية حتى الآن

قال سليم قشوط، الناطق باسم ما يعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لما يعرف بـ«عملية بركان الغضب»، إن حكومة الوفاق يتم محاربتها وتخسر اقتصادياً بسبب تأثير النظام الاقتصادي الاشتراكي لمنظومة القذافي، وفق قوله.

“قشوط” مبرراً تردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات وتفشي الفساد، بإحالة مسئوليته للنظام السابق، قال في “تغريدة” على “تويتر”: “معيار نجاح الحاكم أو الرئيس عند عامة الناس عندما ينتعش الاقتصاد للمشاريع الصغرى والمتوسطة والكبرى المرتبطة بالسوق الحر.. نحن في ليبيا تعمل الحكومة بعكس يتم محاربتها وتعمد خسارتها بسبب تاتير النظام الاقتصادي الاشتراكي لمنظومة القذافي والمتمثلة في عدم تتبيث سعر الصرف وربط سعره بالسوق الحر، و عدم قفل نهائي ما يسمى الاعتمادات المستندية لأنه في الحقيقة السوق لا يعمل باسعار النصف” وفق قوله.

أضاف ” الناطق باسم ما يعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لما يعرف بـ”عملية بركان الغضب”: ” ما يحدث الأن فرصة سانحه لتفكير جدي بالبدائل للانتعاش الاقتصادي” وفق تعبيره.