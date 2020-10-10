«الأمين»: على «ثوار فبراير المسلحين» عدم الابتعاد عن مشروع إنتاج السلطة في ليبيا

دعا وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا والمقيم فيها، من وصفهم لثوار 17 فبراير المسلحين إلى أن لا يبتعدوا عن المشروع السياسي لإنتاج السلطة في ليبيا.

ووجه «الأمين»، حديثه، في مقابلة متلفزة عبر قناة «ليبيا» إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى ثوار ١٧ فبراير، بقوله: «ثوار فبراير في كل المحاور المسلحون أنا أخاطبكم مباشرة لا تدعوا المشروع السياسي في ليبيا».

وزعم وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق أن هناك تكالب على إنتاج السلطة عبر صفقات وليس انتخابات، قائلا: «يا ثوار فبراير المسلحين أتمنى منكم أن تدافعوا عن حق الشعب الليبي في الانتخابات وكونوا معهم ولو ببنادقكم».