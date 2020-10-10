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«الأمين»: على «ثوار فبراير المسلحين» عدم الابتعاد عن مشروع إنتاج السلطة في ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا والمقيم فيها، من وصفهم لثوار 17 فبراير المسلحين إلى أن لا يبتعدوا عن المشروع السياسي لإنتاج السلطة في ليبيا.

ووجه «الأمين»، حديثه، في مقابلة متلفزة عبر قناة «ليبيا» إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى ثوار ١٧ فبراير، بقوله: «ثوار فبراير في كل المحاور المسلحون أنا أخاطبكم مباشرة لا تدعوا المشروع السياسي في ليبيا».

وزعم وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق أن هناك تكالب على إنتاج السلطة عبر صفقات وليس انتخابات، قائلا: «يا ثوار فبراير  المسلحين أتمنى منكم أن تدافعوا عن حق الشعب الليبي في الانتخابات وكونوا معهم ولو ببنادقكم».

 

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الحبيب الأمين ثوار فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • صراصير فبراير سيعودوا الى البلاعة التى خرجوا منها فلم يرى الشعب الليبى منهم سوى الخراب والدمار والتشريد والفقر والظلام وجلب الاحتلال والنفايات الارهابية اتفوووه عليك ياصرصار هو فيه ثائر خائن لوطنه مثلكم

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