عقوب يحذّر من موجة جديدة لكورونا ويطالب بتشكيل لجنة للتأكّد من جهوزية مراكز العزل في البلديات

ليبيا – أصدر وزير الصحّة بالحكومة الليبية تعليماته المباشرة بتشكيل لجنة للمرور على مراكز العزل السريري الطبي في البلديات؛ للاستعداد لمواجهة أيّ موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء.

وزير الصحّة وجّه وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة تعليماته المباشرة بتشكيل لجنة فنية تتولّى المرور على مراكز العزل السريري الطبّي في البلديات للتاكّد من حالة الجهوزية الكاملة لمواجهة حدوث موجة ثانية لفيروس لكروونا، تزامنًا مع فتح الاجواء أمام الرحلات الدولية عبر المطارات الليبية.

وأكّد وزير الصحّة على كافّة مديري مراكز العزل السريري في البلديات بضرورة وضع إمكانيات لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، مطالبًا بمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كافّة الاستعدادات لمواجهة أيّ موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.

وطالب وزير الصحّة كافّة رؤساء اللجان الاستشارية الطبّية في البلديات بوضع خطّة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجدّ من خلال الاستفادة من خبرات الأطقم الطبّية في كافة المستشفيات المختلفة، فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا وبروتوكولات العلاج المستخدمة، على أن تكون هناك منصّة تشرف عليها وزارة الصحّة مع تأهيل الأطقم الطبية التي لم تشارك بعلاج مصابي كورونا؛ لإيجاد صفٍّ ثانٍ وثالث من الكوادر الطبية لمواجهة أيّ احتمالات بحدوث موجة ثانية من الإصابات.

كما أشاد بالجهود الضخمة التى تبذلها مراكز العزل السريري الطبّي ممثّلة بالأطقم الطبية والعاملين بها خلال الفترة الماضية، لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحّة.

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