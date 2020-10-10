الخارجية الروسية تعرب عن قلقها من التأخير في تعيين مبعوث أممي لدى ليبيا

المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قالت للصحفيين أمس الجمعة وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “الجهود الدولية لتقديم المساهمة الخارجية لليبيين في تجاوز عواقب الأزمة السياسية العسكرية المدمّرة والدموية يجب أن تُنسَّق من قبل الأمم المتّحدة بفعالية. بهذا الصدد لا يمكن ألا يدعو للقلق التأخير غير المبرر في تعيين ممثّل خاصّ جديد للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بدلًا من غسان سلامة، الذي ترك منصبه في مارس من هذا العام”.