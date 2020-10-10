بن شرادة: الجنوب الليبي شهد الكثير من التغيرات الديموغرافية

حذر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة من أن الجنوب الليبي حدث فيه الكثير من التغيرات الديموغرافية.

وأضاف بن شرادة لـ”سببوتنيك”، أن نحو 250 ألف من دول الجوار سكنوا في الجنوب الليبي، وأن الآلاف من هذه المجموعات تقاضوا مرتباتهم من وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق حيث تسيطر هذه المجموعات على الجنوب بقوة السلاح التي سلحوا بها من الداخل الليبي.

وفيما يتعلق بمسألة توطين الأفارقة في الجنوب قال بن شرادة إنها غير واردة، إلا أن الخطورة تكمن في المسلحين الذين يسيطرون على المشهد هناك.