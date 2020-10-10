غويرني لأكار: ليبيا أولوية استراتيجية لإيطاليا

أفادت وزارة الدفاع الإيطالية، بأن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني استقبل نظيره التركي خلوصي أكار في روما أمس الجمعة، لمناقشة ملفات مختلفة على رأسها ليبيا وشرق المتوسّط ​​وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.

وأكد غويريني، التزام بلاده تجاه ليبيا من خلال دعم جهود تحقيق الاستقرار فيها، مشددا على أن ليبيا أولوية استراتيجية لإيطاليا وتأمل في توطيد وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية، بما فيه مصلحة الشعب الليبي من أجل ليبيا التي يجب أن تكون موحّدة وذات سيادة.

كما أوضح غويريني، أنه ناقش مع أكار الاتفاق المحتمل لأنشطة الدعم العسكرية، في إشارة إلى أنشطة إزالة الألغام والتدريب وتطوير القدرات العسكرية.

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