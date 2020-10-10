مركز مكافحة الأمراض: 318 إصابة وحالتا وفاة بـ«كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 318 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في آخر تحديث للحالة الوبائية في البلاد.

وتماثل 338 مصابا للشفاء، في حين توفي اثنان آخرتن، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وبذلك وصل العدد الكلي للإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 41 ألفا و686 حالة، منها 17 ألفا و272 نشطة، وتعافي 23 ألفا و791 مصابا، في حين توفي 623 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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