المسماري: تركيا تُحرّك ميليشيات الوفاق حسب مصالحها لأنّها قلقة على معاهداتها غير الشرعية مع السراج

ليبيا- قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إنّ تلويح وزير الدفاع المفوّض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش بالتصعيد العسكري يأتي بعد عودته من تركيا مباشرة.

المسماري اعتبرت في تصريح لصحيفة “العرب” أنّ هذا الأمر يؤكّد دور تركيا المشبوه في ليبيا الداعم دائمًا لحالة عدم الاستقرار وتقويض أيِّ مساعٍ للسلام والتسوية السياسية.

وأضافت: “تركيا تُحرّك بذلك ميليشيات الوفاق حسب مصالحها لأنها قلقة على المعاهدة غير الشرعية التي أبرمتها مع فايز السراج، وبالتالي تدرك أنّ تغيير المجلس الرئاسي سيفقدها حليفًا لن تستطيع تعويضه”.

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