ليبيا.. توجيهات مشددًة تأهبًا للموجة الثانية من “كورونا”

وجّه وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا”، الدكتور سعد عقوب، بضرورة إجراء لجان للمرور على مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات مطالبا مديري مراكز العزل السريري بالبلديات، بضرورة وضع الإمكانات لعلاج مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وطالب “عقوب” بمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.

وشدد وزير الصحة على رؤساء اللجان الاستشارية الطبية في البلديات بضرورة وضع خطة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية لفيروس “كورونا”، من خلال الاستفادة من خبرات الأطقم الطبية بكافة المستشفيات المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى الفيروس وبروتوكولات العلاج المستخدمة؛ على أن تكون هناك منصة، تشرف عليها وزارة الصحة مع تأهيل الأطقم الطبية التي لم تشارك بعلاج مصابي كورونا لإيجاد صف ثانٍ وثالث من الكوادر الطبية لمواجهة أي احتمالات بحدوث موجة ثانية من الإصابات.

مطالبات وزير الصحة تأتي في وقت تشير فيه إحصاءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن أربعة من كل عشرة مصابين بفيروس “كورونا”، ما تزال حالتهم نشطة ويعانون من أعراض المرض في حين أن خمسة من كل عشرة مصابين تعافوا من المرض وفقًا للبرتوكول المعتمد من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فيما بلغ عدد الوفيات ثلاث وفيات لكل 200 مصاب بالفيروس في ليبيا.

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