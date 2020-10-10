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ليبيا.. حالات الشفاء تفوق الإصابات الجديدة بكورونا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المركز الوطني لمكحافة الأمراض تسجيل 318 إصابة جديدة،  تفوقهم حالات الشفاء التي بلغت 338  حالة، وفق بيان صادر عن المركز اليوم السبت، فيما سجل مؤشر عدد الوفيات 2 حالة وفاة في الكفرة والعجيلات.

وبهذا بلغ عدد الإصابات الإجمالي، بفيروس كورونا في ليبيا 41686، منها 17272 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء 23791.

وبين المركز بأن انخفاض عدد الحالات النشطة (الموجبة) في هذا البيان يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن وذلك بسبب الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل ليوم الجمعة .. يأتي على رأسها إنقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود خاصة في مناطق الجنوب .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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