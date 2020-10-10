علي التكبالي ساخرا: في طرابلس دولة مدنية تحرس فيها المليشيات عيد الشرطة

عبر البرلماني علي التكبالي، عضو مجلس النواب عن سخريته ممن يظنون أن المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تستطيع إقامة دولة مدنية.

وعلق «التكبالي»، عبر تدوينة قصيرة له على موقع «تويتر»، على تناقض مشهد احتفال حكومة الوفاق بعيد الشرطة الذي يعبر عن الأمن والاستقرار وسط حراسات من مجموعة من المليشيات.

وقال عضو مجلس النواب منتقدا مشهد وجود المليشيات في احتفال عيد الشرطة: «‏عيد الشرطة في طرابلس تحرسه الميليشيات».

وانتقد البعض الذين ينادون بإقامة دولة مدنية رغم تحكم المليشيات في كل مفاصل المؤسسات الرسمية في الغرب الليبي مختتما بقوله الساخر: «قلنا لكم إنها دولة مدنية. لم تصدقونا».

وعلق حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، على الاحتفال بيوم الشرطة الليبية في طرابلس، مؤكدا أن المليشيات المسلحة هي من تتعامل مع المواطنين وليس جهاز الشرطة.

وقال الصغير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” احتفالات وأزياء ومراسم، ويذهب المواطن لأي مركز شرطة في طرابلس لفتح محضر يقولوله حاضر، لكن عليك الذهاب إلى «قوة الردع» أو «النواصي» أو «غنيوة» حتى يلقوا القبض على المشكو ضده”.

وكان فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، قد شارك الخميس في احتفالية خاصة لإحياء يوم الشرطة الليبية بمشاركة وزير داخليته فتحي باشاغا، وقال إن الاحتفال بيوم الشرطة الليبية يأتي بعد أن تم “دحر العدوان” الذي استهدف العاصمة ومدن أخرى، وكان للشرطة والقوات المساندة دورها الفعال في حماية الشعب وممتلكاته من المجرمين والإرهابيين، ومن عبث العابثين”، على حد زعمه.

وزعم “السراج” في كلمته:” لقد قدمتم تضحيات غالية، لكم جميعا بمختلف المراتب والمسؤوليات تحية تقدير واعتزاز، ونترحم على شهداءنا جميعا “.

وتابع السراج:” الاحتفال بيوم الشرطة تقليد راسخ برسالته ومعناه النبيل، لتكريم مؤسسة وطنية عريقة، ويعبر في الوقت نفسه عن تقدير الشعب لتضحيات أبنائه الساهرين حفاظا على أمن الوطن واستقراره”.

وادعى السراج، أن المسؤولية كبيرة، فالأمن هو من يوفر الاطمئنان والبيئة الملائمة للبناء والتعمير، وهو المرتكز لبناء الدولة المدنية الحديثة التي نسعى إليها.

وأضاف أن الوقت بات مهيئاً أكثر من قبل لتنفيذ خطط وبرامج التحديث وتطوير القدرات بالتعاون مع الدول الصديقة، لتؤدي الشرطة واجبها كاملاً في ظل القانون واحترام حقوق الإنسان، لتختفي من مجتمعاتنا الظواهر السلبية بمختلف أشكالها ومستوياتها، على حد تعبيره.