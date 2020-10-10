«مكافحة الأمراض»: بعض مختبراتنا لفحص «كورونا» متوقفة بسبب انقطاع الكهرباء خاصةً في الجنوب

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الجمعة 09 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (216)، حيث استلم عدد (1507) عينة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج: عدد (1189) عينة سالبة، عدد (318) عينة موجبة ( 196 جديدة + 122 مخالطة).

أضاف “المركز” في بيان، أن انخفاض عدد الحالات النشطة (الموجبة) في هذا البيان يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن وذلك بسبب الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل ليوم الجمعة يأتي على رأسها إنقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود خاصة في مناطق الجنوب .

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى أن هناك 338 متعافٍ خلال 24 ساعة، وحالتي وفاة.