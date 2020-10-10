مصدر لـ218: “الزويتينة” يستعد لتصدير 2.3 مليون برميل نفط

قال مصدر مطلع يعمل في مجال النفط في تصريح لـ218 إن 3 ناقلات نفط تستعد للدخول إلى ميناء الزويتينة هذا الأسبوع لشحن 2.3 ملايين برميل على ثلاث دفعات مرجحا أن تصل أولى الناقلات خلال الـ48 ساعة المقبلة مع ارتفاع وتيرة الإنتاج في الحقول بعد إعادة استئناف العمل في سبتمبر الماضي.

وكانت ليبيا قد رفعت إنتاجها قبل أيام بمقدار 20 ألف برميل يوميا ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا مع تنامي الصادرات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في الشهر الماضي عن رفع حالة القوة القاهرة عن بعض الموانئ النفطية الأمر الذي أتاح تكثيف الصادرات، خصوصا مع إعادة فتح مرافئ الحريقة والبريقة والزويتينة.

ويشهد قطاع النفط في ليبيا تقدما ملموسا على صعيد إعادة الإنتاج بشكل تدريجي في بعض الموانئ والحقول فيما لا يزال أكبر الحقول النفطية وهو السدرة متوقفا عن العمل بسبب عدم الحصول على الموافقة من المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف العمل.

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