وزير الدفاع الإيطالي لنظيره التركي: ليبيا أولوية استراتيجية لروما

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني خلال لقائه نظيره التركي خلوصي أكار في روما أن ليبيا أولوية استراتيجية لإيطاليا.

وبحسب وزارة الدفاع الإيطالية أكد جويريني التزام بلاده تجاه ليبيا من خلال دعم جهود تحقيق الاستقرار فيها، مضيفاً: “ليبيا أولوية استراتيجية لإيطاليا ونأمل في توطيد وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية، بما في مصلحة الشعب الليبي من أجل ليبيا التي يجب أن تكون موحدة وذات سيادة” بحسب وكالة نوفا.

وأوضح جويريني أنه ناقش مع أكار الاتفاق المحتمل لأنشطة الدعم لقوات الوفاق وقوات الأمن الليبية، وذلك في إشارة خاصة إلى أنشطة إزالة الألغام والتدريب وتطوير القدرات الصحية العسكرية.