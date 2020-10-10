«فرنسا»: الحل السياسي في ليبيا يتطلب التزاماً من دول الجوار

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه لا حلا عسكريا للصراع الليبي، وأن الحل سيكون سياسيا وسيتطلب التزاما من دول جوار ليبيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن دول جوار ليبيا هي أول من يتأثر بالمخاطر التي تشكلها الأزمة الليبية على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتابع البيان أن دور دول الجوار ضروري ويمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار على عكس تدخل القوى الخارجية.

ورحبت الخارجية الفرنسية بحوار بوزنيقة المغربية بين مجلسي النواب و”الدولة”، وأشارت إلى أن التزام المغرب يمثل مساهمة مهمة في الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة بهدف استئناف الحوار السياسي الليبي، وفق تعبيرها.