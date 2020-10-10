ليبيا الان

حقل أبو الطفل.. مناورات ميدانية لاختبار جاهزية فرق السلامة والإطفاء

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع يعمل في حقل أبو الطفل في تصريح لـ 218 إن قسم السلامة وحماية البيئة في الحقل الذي تشغله شركة مليتة للنفط والغاز

نفذ أمس الجمعة تجارب على معدات السلامة المهنية والإطفاء تمهيدا لتشغيل الحقل في الفترة القصيرة المقبلة.

وأكد المصدر استعداد كافة الفرق الفنية التي اتخذت أعلى درجات الاستعداد والمدربة على العمليات الميدانية، لمواجهة أي طارئ.

وكانت شركة مليتة قد سلمت في يوليو الماضي 3 سيارات حديثة لقسم السلامة والإطفاء في حقل أبو الطفل مجهزة بأعلى الإمكانات ويمكن استخدامها في حالات التدخل السريع في الحقول والمنشآت النفطية التابعة للحقل والمطار.

وينظم قسم السلامة وحماية البيئة عمليات مناورة ميدانية منتظمة وبشكل دوري في إطار الاستعداد الدائم لإبقاء عناصرها على أهبة الاستعداد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك