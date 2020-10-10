حقل أبو الطفل.. مناورات ميدانية لاختبار جاهزية فرق السلامة والإطفاء

قال مصدر مطلع يعمل في حقل أبو الطفل في تصريح لـ 218 إن قسم السلامة وحماية البيئة في الحقل الذي تشغله شركة مليتة للنفط والغاز

نفذ أمس الجمعة تجارب على معدات السلامة المهنية والإطفاء تمهيدا لتشغيل الحقل في الفترة القصيرة المقبلة.

وأكد المصدر استعداد كافة الفرق الفنية التي اتخذت أعلى درجات الاستعداد والمدربة على العمليات الميدانية، لمواجهة أي طارئ.

وكانت شركة مليتة قد سلمت في يوليو الماضي 3 سيارات حديثة لقسم السلامة والإطفاء في حقل أبو الطفل مجهزة بأعلى الإمكانات ويمكن استخدامها في حالات التدخل السريع في الحقول والمنشآت النفطية التابعة للحقل والمطار.

وينظم قسم السلامة وحماية البيئة عمليات مناورة ميدانية منتظمة وبشكل دوري في إطار الاستعداد الدائم لإبقاء عناصرها على أهبة الاستعداد.

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