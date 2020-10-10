عميد «تاجوراء»: القضاء أعفانا من نظافة البلدية ونحمل المسؤولية كاملة لشركة الخدمات

أبدى حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء التابعة لحكومة الوفاق، اعتراضه على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في طرابلس بوقف قرار المجلس الرئاسي ووزير الحكم المحلي بمنح البلديات الإذن بأعمال النظافة والتعاقد مع الشركات المحلية المتخصصة بأعمال النظافة.

وأعلن «بن عطية»، عبر حسابه بفيسبوك، عن عدم مسؤولية بلدية تاجوراء عن أي خروقات في مجال النظافة وتحميل المسئولية كاملة لشركة الخدمات العامة.

وطالب عميد بلدية تاجوراء بالاحتفاظ بكامل الحق للبلدية في المطالبة بالإسراع في نقل اختصاص النظافة للبلديات في أهم أعمالها البلدية.

وقال «بن عطية»: «تخيلوا حكم من المحكمة بوقف تنفيذ قرار.. وبعد حكم المحكمة هذا لا أعتقد بوجود لوم علينا في النظافة، مع أننا نسعى ليل ونهار لدعم أعمال النظافة بالبلدية».

وأضاف، «من هنا إلى أن يمنحونا الاختصاص فإن ما نقوم به هو تطوع وليس واجبا قانونيا، هذا الذي ديما نتكلم عليه وهو رفض نقل الاختصاص_ لبلديات وأهمها اختصاص النظافة».

وختم بالقول: «إن الحكم القضائي يعفي البلديات من تحمل مسؤولية وواجب أعمال النظافة بعيدا عن فوضى تداخل الاختصاصات وتشابك العلاقات الذي يربك عمل البلديات».